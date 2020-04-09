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Cezayir'den getirilen işçi karantina şartlarından memnun

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cezayir'den Türkiye'ye getirilen ve Tokat'taki yurtlarda gözlem altına alınan işçilerden Nurettin Paltacı, karantina şartlarından memnun.

09.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:22
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cezayir 'den Türkiye 'ye getirilen ve Tokat'taki yurtlarda gözlem altına alınan işçilerden Nurettin Paltacı, karantina şartlarından memnun.
Kentte, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan 320 işçi, 4 Nisan'da başlayan 14 günlük karantina süresinin dolmasını ve ailelerine kavuşmayı bekliyor.
Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci Yurdu'ndaki işçilerden Nurettin Paltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayir'de bir inşaat firmasında çalıştığını söyledi.
Cezayir'den özel uçakla Türkiye'ye getirildiklerini anlatan Paltacı, yurtta çok iyi şartlarda karantina sürecini geçirdiklerini vurguladı.
Her türlü ihtiyaçlarının düşünüldüğünü ifade eden Paltacı, şöyle konuştu:
"Burada devletimiz tarafından misafir ediliyoruz. Devletimiz tarafından tırnak makasına kadar bütün ihtiyaçlarımız karşılanmakta. Sıcak yemeklerimiz ambalajlı olarak geliyor. Doktorlarımız bizi günde iki defa sağlık taramasından geçiriyor. Özel ihtiyaçlarımız olduğunda ise yurt görevlilerimiz dışarıdan temin ediyor. Gün içinde çaylarımız ikram ediliyor."
"Cenabıallah devletimize zeval vermesin"
Paltacı, kendilerine sunulan şartların çok iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bize emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi yalnız bırakmayan patronumuz Kenan Kösen'e, bakanlarımıza, Valimize, yurt yöneticilerimize, polislerimize şükranlarımızı sunuyorum. Cenabıallah devletimize zeval vermesin." Cezayir’den getirilen işçi karantina şartlarından memnun

Kaynak: AA

Etiketler: Cezayir, Türkiye, İşçi, Güncel
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