Cezayir'den getirilen Türk vatandaşları, Tokat'ta yurtlara yerleştirildi
TOKAT'ta Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 yurda, Cezayir'den gelen 320 Türk vatandaşı yerleştirildi.
04.04.2020 04:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 04:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den 555 Türk vatandaşı Cezayir Hava Yollarına ait 3 uçak ile Samusun'a geldi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 320 kişi otobüslerle Tokat 'a getirildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait olan 2 yurda yerleştirilen 320 kişi 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
Kaynak: DHA
Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, fuat oktay, Cezayir, Tokat, Güncel