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Cezayir'den getirilen Türk vatandaşlarının Amasya'daki karantinası tamamlandı

Cezayir'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Amasya'ya getirilen 229 kişi, karantina sürelerinin bitmesinin ardından tahliye edildi.

16.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:36
Cezayir'den getirilen Türk vatandaşlarının Amasya'daki karantinası tamamlandı
Cezayir 'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Amasya 'ya getirilen 229 kişi, karantina sürelerinin bitmesinin ardından tahliye edildi.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Sultan Bayezid Öğrenci Yurdu'na yerleştirilenlerin 229 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık kontrollerinin ardından yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, yaptığı açıklamada, bütün misafirlerin sağlığının yerinde olduğunu, hiçbir misafirin Kovid-19 testinin pozitif çıkmadığını söyledi.
Kılıç, 15 günlük karantina sürecinde en ufak bir olumsuzluk yaşamadıklarının altını çizerek, "Yiyeceğinden, barınmasına kadar, sağlık ekiplerimizin kontrollerine kadar çok iyi hizmet verdiğimizi düşünüyorum. İşçilerimizin tamamına teşekkür ederek buradan çıkmaları bize bütün yorgunluğumuzu unutturdu. İnşallah devletimiz de bu virüsten en az zayiatla kurtulacak, vatandaşlarımız da inşallah huzura kavuşacak." diye konuştu.
Tahliye edilen vatandaşlardan Doğan Günalmış da yurttaki imkanların beklentilerin çok üstünde olduğunu dile getirdi.
"Gerçekten herkese çok teşekkür ederim, burada çok güzel hizmet gördük." diyen Günalmış, şunları dile getirdi:
"Bütün yetkililere buradan teşekkür ediyorum. Elimde olsa bir 15 gün daha kalmaya razıyım. Çok çok iyi bir hizmet gördük, yemekler 10 numaraydı. Odalar çok iyiydi, her ihtiyacımız karşılandı. Hiçbir sıkıntı görmedik, yaşamadık, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devlet sahipsiz bırakmadı bizi hepimiz minnettarız."

Kaynak: AA

Etiketler: Cezayir, Amasya, Güncel
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