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Cezayir'den getirilip Tokat'ta yurda yerleştirilen işçilerde pozitif vakaya rastlanmadı

Cezayir'den getirilip Tokat'ta yurda yerleştirilen işçilerde pozitif vakaya rastlanmadı Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilerek 11 gündür Tokat'taki yurtlarda gözetim altında tutulan 320 kişide bugüne kadar pozitif vakaya rastlanmadığı öğrenildi.

14.04.2020 21:23 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:24
Cezayir 'den getirilip Tokat 'ta yurda yerleştirilen işçilerde pozitif vakaya rastlanmadı
TOKAT - Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilerek 11 gündür Tokat'taki yurtlarda gözetim altında tutulan 320 kişide bugüne kadar pozitif vakaya rastlanmadığı öğrenildi.
Cezayir'den Samsun 'a 3 Nisan 2020 tarihinde uçaklarla getirilen 551 işçi yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde Tokat ve Amasya'ya yerleştirildi. Tokat'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarına yerleştirilen işçiler arasında 11 aylık bir bebek ile hamile bir kadın yer alıyor. Yaklaşık 11 gündür sabah akşam kontrolleri yapılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu, virüs vakasına rastlanmadığı öğrenildi. Cumartesi gününe kadar gözetim altında tutulacak işçilerin sağlık durumlarında değişiklik olmaz ise otobüslerle evlerinde gönderilmesi planlanıyor.
Suudi Arabistan'dan gelecek 100 işçi Tokat'ta karantinaya alınacak
Öte yandan Suudi Arabistan'dan Samsun'a hava yolu ile getirilecek olan 100 işçinin ise gece saatlerinde Tokat'a yolcu otobüsleri ile transfer edilerek Plevne Yurduna yerleştirileceği öğrenildi. Cezayir’den getirilip Tokat’ta yurda yerleştirilen işçilerde pozitif vakaya rastlanmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Cezayir, Samsun, Tokat, Genel
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