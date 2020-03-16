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Cezayir'den koronavirüs nedeniyle Avrupa'ya seyahat yasağı

Cezayir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Avrupa ülkelerine seyahat yasağı uygulamaya hazırlanıyor.

16.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:00
Cezayir'den koronavirüs nedeniyle Avrupa'ya seyahat yasağı
Cezayir , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Avrupa ülkelerine seyahat yasağı uygulamaya hazırlanıyor.
Cezayir Başbakanlığından Ulaştırma Bakanlığına gönderilen talimatta, 19 Mart'tan itibaren Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Avrupa ile deniz ve hava yolu taşımacılığının çift yönlü olarak durdurulacağı belirtildi.
Avrupa'da bulunan Cezayir vatandaşlarının tahliyesinin ise belirlenecek şart ve yöntemlere göre bu kararın dışında tutulacağı ifade edildi.
Cezayir daha önce Çin ve İtalya ile arasındaki uçak seferlerini iptal ettiğini açıklamıştı.
Vaka sayısı 54'e çıktı
Bu arada Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 54'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, koronavirüsten hayatı kaybedenlerin sayısının 4'e, vaka sayısının ise 48'e ulaştığı bildirilmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Cezayir, Avrupa, Güncel

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