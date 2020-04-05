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Cezayir'den tahliye edilen 191 kişi Şanlıurfa'ya getirildi

Cezayir'den tahliye edilen 191 kişi Şanlıurfa'ya getirildi Cezayir'den tahliye edilen 94 asker ile 97 sivil Şanlıurfa'da gözetim altında tutulacak Korona virüsü nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından Cezayir'den tahliye edilen 94'ü asker, 97'si ise sivil olmak üzere toplam 191 kişi...

05.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:56
Cezayir 'den tahliye edilen 191 kişi Şanlıurfa 'ya getirildi
Cezayir'den tahliye edilen 94 asker ile 97 sivil Şanlıurfa'da gözetim altında tutulacak
ŞANLIURFA - Korona virüsü nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından Cezayir'den tahliye edilen 94'ü asker, 97'si ise sivil olmak üzere toplam 191 kişi Şanlıurfa'ya getirildi.
Korona virüsü nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından Cezayir'den tahliye edilen 94 asker ile 97 sivil Şanlıurfa'ya getirildi. Gaziantep Havalimanına inen uçaktan alınarak otobüslerle Şanlıurfa'ya getirilen 191 kişi, Şanlıurfa'nın yaklaşık 20 kilometre dışında bulunan Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Hacer Ana Kız Öğrenci Yurduna götürüldü. Yurda yerleştirilen asker ve sivillerin AFAD ve Sağlık Bakanlığı tarafından burada 14 gün boyunca gözetim altıda tutulacakları öğrenildi. Cezayir’den tahliye edilen 191 kişi Şanlıurfa’ya getirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Cezayir, Genel

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Cezayir'den tahliye edilen 191 kişi Şanlıurfa'ya getirildi
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