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Cezayir'den tahliye edilen 191 kişi Şanlıurfa'ya getirildi

Dışişleri Bakanlığınca korona virüsü nedeniyle Cezayir'den tahliye edilen 94'ü asker, 97'si sivil toplam 191 kişi Şanlıurfa'ya getirildi.

05.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:16
Dışişleri Bakanlığınca korona virüsü nedeniyle Cezayir 'den tahliye edilen 94'ü asker, 97'si sivil toplam 191 kişi Şanlıurfa 'ya getirildi.
Korona virüsü nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından Cezayir'den tahliye edilen 94 asker ile 97 sivil Şanlıurfa'ya getirildi. Gaziantep Havalimanı'na inen uçaktan alınarak otobüslerle Şanlıurfa'ya getirilen 191 kişi, il merkezinin yaklaşık 20 kilometre dışında bulunan Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Hacer Ana Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Yurda yerleştirilen asker ve sivillerin AFAD ve Sağlık Bakanlığı tarafından burada 14 gün boyunca gözetim altında tutulacakları öğrenildi.
(Ahmet Kolsuz/İHA) Cezayir’den tahliye edilen 191 kişi Şanlıurfa’ya getirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Cezayir, Güncel

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Cezayir'den tahliye edilen 191 kişi Şanlıurfa'ya getirildi
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