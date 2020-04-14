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Cezayir'den Tokat'a getirilen işçilerde pozitif vak'aya rastlanmadı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilerek 11 gündür Tokat'taki yurtlarda gözetim altında tutulan 320 kişide bugüne kadar pozitif vak'aya rastlanmadığı öğrenildi.

14.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:42
Cezayir'den Tokat'a getirilen işçilerde pozitif vak'aya rastlanmadı
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir 'den getirilerek 11 gündür Tokat 'taki yurtlarda gözetim altında tutulan 320 kişide bugüne kadar pozitif vak'aya rastlanmadığı öğrenildi.

Cezayir'den Samsun 'a 3 Nisan 2020 tarihinde uçaklarla getirilen 551 işçi yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde Tokat ve Amasya'ya yerleştirildi. Tokat'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarına yerleştirilen işçiler arasında 11 aylık bir bebek ile hamile bir kadın yer alıyor. Yaklaşık 11 gündür sabah akşam kontrolleri yapılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu, virüs vak'asına rastlanmadığı öğrenildi. Cumartesi gününe kadar gözetim altında tutulacak işçilerin sağlık durumlarında değişiklik olmaz ise otobüslerle evlerinde gönderilmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan'dan gelecek 100 işçi Tokat'ta karantinaya alınacak

Öte yandan Suudi Arabistan'dan Samsun'a hava yolu ile getirilecek olan 100 işçinin ise gece saatlerinde Tokat'a yolcu otobüsleri ile transfer edilerek Plevne Yurduna yerleştirileceği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Cezayir, Samsun, Tokat, Güncel
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