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Cezayir Dışişleri Bakanı, Hafter ile görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Bingazi'de bir araya geldi.

05.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:30Cezayir Dışişleri Bakanı, Hafter ile görüştü
Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile 'de bir araya geldi.
Hafter'e bağlı yayın organlarından el-Unvan adlı gazetenin haberine göre, Bukadum'u Bingazi'nin Binina Havalimanı'nda Hafter'e bağlı sözde Hava Kuvvetleri Komutanı Sakr el-Curuşi karşıladı.
Bukadum, Bingazi'nin doğusundaki Recme bölgesinde Hafter ile bir araya geldi.
Ayrıca Bukadum'un, Hafter'in desteklediği, Tobruk'taki gayrimeşru yönetimin başbakanı olarak bilinen Abdullah es-Seni ile de görüştüğü belirtildi.
Bukadum'un ziyaretine ilişkin Cezayir'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Bingazi, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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