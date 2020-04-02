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Cezayir, Fas ve Tunus'ta koronavirüsten ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 83, Fas'ta 44, Tunus'ta 14 oldu.

02.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:20
Cezayir, Fas ve Tunus'ta koronavirüsten ölümler arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir 'de 83, Fas 'ta 44, Tunus 'ta 14 oldu.
Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 25 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 83'e yükseldiğini açıkladı.
Fevrar, vaka sayısının da 139 artarak 986'ya ulaştığını belirtti.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi de ülkede 4 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini duyurdu.
Toplam can kaybının 44'e ulaştığını aktaran Elyubi, son olarak 15 kişide virüse rastlandığını, böylece vaka sayısının da 691'e çıktığını ifade etti.
Tunus
Tunus'ta ise koronavirüs kaynaklı can kaybı 14'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, basına yaptığı açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.
Mekki, vaka sayısının da 32 artarak 455'e ulaştığı bilgisini verdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Cezayir, Tunus, Fas, Güncel
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