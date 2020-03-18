Menü
Haberler››Güncel››Cezayir, Fransa'dan gelecek 2 bin vatandaşını karantinaya alacak - Güncel

Cezayir, Fransa'dan gelecek 2 bin vatandaşını karantinaya alacak

Cezayir, Fransa'dan 2 gemiyle gelecek 2 bin vatandaşını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alacak.

18.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:42
Cezayir, Fransa'dan gelecek 2 bin vatandaşını karantinaya alacak
Cezayir, Fransa'dan 2 gemiyle gelecek 2 bin vatandaşını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alacak.
AA muhabirine konuşan Deniz Taşımacılık Şirketinden bir yetkili, Fransa'dan yola çıkan ve bu akşam Vahran Limanı'na ulaşacak gemideki 600'ü yolcu, 300'ü mürettebattan 900 Cezayirlinin 14 gün karantinada tutulacağını söyledi.
Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, yarın da yine Fransa'dan 1100 kişiyi taşıyan bir gemi daha geleceğini ve onların da karantina altına alınacağını belirtti.
Cezayir Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 72'ye ulaştığı bildirilmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Cezayir, Fransa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Güncel
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu Güncel
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Loading