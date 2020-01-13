Haberler » Güncel » Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan Libya sınırındaki askeri birliklere ziyaret - Haber

Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan Libya sınırındaki askeri birliklere ziyaret

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şangariha, ülkesinin Libya sınırı yakınında konuşlu bulunan askeri birliklerini ziyaret etti.

13.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:38Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan Libya sınırındaki askeri birliklere ziyaret
Genelkurmay Başkanı Said Şangariha, ülkesinin sınırı yakınında konuşlu bulunan askeri birliklerini ziyaret etti.
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Şangariha'nın, sınır bölgesindeki 4. Askeri Bölge'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca Şangariha'nın, gerçek mermilerin kullanılacağı askeri tatbikatı izleyeceği ve komutanlarla bir dizi toplantı gerçekleştireceği ifade edildi.
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in 23 Aralık 2019'da 79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun bu göreve Said Şangariha'yı atamıştı.
Birkaç gün önce Tebbun başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısında, başta askeri gerginliğin arttığı Libya olmak üzere güney sınırında güvenliği güçlendirme kararı alınmıştı.

Cezayir, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Türk Edebiyatının Çınarı Necati Cumalı Urla'da anıldı - Haber
16:58  Tekirdağ'da iş arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı - Haber
16:58  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği engelli öğrencilerin sevinci - Haber
16:56  Osmaniye Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyor - Haber
16:51  Büyükşehir, 2019-2020 projelerini anlattı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13.01.2020 16:59:28