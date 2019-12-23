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Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 79 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

23.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:00 Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 79 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Cezayir resmi ajansı APS, ülkedeki geçiş sürecinin önde gelen isimlerinden Genelkurmay Başkanı Salih'in kalp krizi sonucu öldüğünü duyurdu.
Abdulmecid Tebbun da yayımladığı kararnameyle, Salih'in yerine Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Said Şangariha'yı vekaleten atadı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tebbun'un yemin töreninde görülen Salih'e geçiş sürecinde gösterdiği çaba dolayısıyla devlet nişanı verilmişti.
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 1999 yılından bu yana dört dönemdir Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya görevi derhal bırakma çağrısında bulunmuştu. Buteflika da bu çağrıdan saatler sonra 2 Nisan'da istifasını açıklamıştı.
Cezayir'in doğusundaki Batna vilayetinde 13 Ocak 1940'ta doğan Salih, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na katılmıştı.

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Kaynak: AA

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