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Cezayir Havayolları çalışanları grevde

Cezayir Havayolları çalışanları, şirket tarafından verilen sözlerin yerine getirilmemesini protesto etmek amacıyla grev başlatırken, ani karar uçuşlarda aksamaya sebep oldu.

17.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:16Cezayir Havayolları çalışanları grevde
Havayolları çalışanları, şirket tarafından verilen sözlerin yerine getirilmemesini protesto etmek amacıyla grev başlatırken, ani karar uçuşlarda aksamaya sebep oldu.
Cezayir Havayolları'nın yazılı açıklamasına göre, bazı çalışanların ani grev başlatması, bir dizi uçuşun planlandığı gibi yapılamamasına neden oldu.
Şirkette ismini vermek istemeyen bir sendika görevlisi, 2 yıldan fazla süre önce maaşların artırılması da dahil olmak üzere bazı sözler verildiğini, ancak halen yerine getirilmediğini söyledi.
Grev, başkent Cezayir'de, ülkenin en önemli havalimanı olarak bilinen Huari Bumedyen'de sürüyor.

Cezayir, Güncel

Kaynak: AA

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