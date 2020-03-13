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Cezayir ile Fas arasındaki uçak seferleri askıya alındı

Cezayir ile Fas arasında uçak seferlerinin Kovid-19 nedeniyle geçici süreyle askıya alındığı bildirildi.

13.03.2020 00:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:32
Cezayir ile Fas arasındaki uçak seferleri askıya alındı
Cezayir ile Fas arasında uçak seferlerinin Kovid-19 nedeniyle geçici süreyle askıya alındığı bildirildi.
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, seferlerin iptaline ilişkin karar iki devletin hükümetleri arasında görüşme sonucunda alındı.
Cezayir daha önce Çin ve İtalya ile arasındaki uçak seferlerini iptal ettiğini açıklamıştı.
Dün yapılan açıklamada Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle iki kişinin vefat ettiği, 26 kişinin ise virüse yakalandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Cezayir, Fas, Güncel

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