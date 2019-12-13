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Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun'dan ilk açıklama: "Değişimde kararlıyız ve buna kâdiriz"

Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, halkın dile getirdiği değişim talebine bağlı olduğunu belirtti.

13.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:50Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun'dan ilk açıklama:
'in yeni Abdulmecid Tebbun, seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, halkın dile getirdiği değişim talebine bağlı olduğunu belirtti.
hesabından yaptığı paylaşımda Tabbun, "Değişimde kararlıyız ve bu değişimi hayata geçirmeye de kadiriz. Bütün Cezayir halkına şahsıma duydukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Tebbun ayrıca halka "yeni Cezayir'i birlikte inşa etme" çağrısında bulundu.
Abdulmecid Tebbun, açıklanan ilk resmi sonuçlara göre, dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanı, Twitter, Cezayir, Güncel

Kaynak: AA

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