Cezayir, Irak ve Ürdün'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir 'de 173'e, Irak 'ta 64'e, Ürdün 'de 6'ya yükseldi.Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, son 24 saat içinde 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve koronavirüs kaynaklı toplam can kaybının 173 olduğunu belirtti.Fevrar ayrıca bugün 103 kişide daha virüs tespit edilmesi sonucu ülkedeki vaka sayısının 1423'e çıktığını aktardı.IrakIrak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.Böylece toplam can kaybının 64'e ulaştığı ülkede 70 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1031'e yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca 65 hastanın daha sağlığına kavuştuğu ifade edildi.ÜrdünÜrdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile ile düzenlediği ortak basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve virüs kaynaklı can kaybının 6'ya çıktığını söyledi.Cabir, 4 kişide daha virüs tespit ettiklerini ve böylece toplam vaka sayısının 349'a yükseldiğini aktardı.

Kaynak: AA