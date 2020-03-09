Cezayir, İtalyan enerji şirketi ENI ile 22 yıllık sözleşme imzaladı
Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach, ülkede çıkarılan gazın pazarlanması için İtalyan enerji şirketi ENI ile 22 yıllık anlaşmaya vardı.
09.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:16
Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach, ülkede çıkarılan gazın pazarlanması için İtalyan enerji şirketi ENI ile 22 yıllık anlaşmaya vardı.
Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Vurkla Vilayetinde yer alan Zemul el-Kibar gaz sahasından çıkarılan gazın 2042'ye kadar pazarlanması için ENI ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu sahanın yıllık gaz üretim kapasitesinin 500 milyon metreküp olduğu aktarıldı.
Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach 16 Mayıs 2019'da da İtalyan enerji şirketi ENI ile gaz tedarik sözleşmesini 10 yıl süreyle yenilemişti. Sözleşmeye göre Sonatrach, İtalyan şirkete her yıl 9 milyar metreküp gaz tedarik edecek.
Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Vurkla Vilayetinde yer alan Zemul el-Kibar gaz sahasından çıkarılan gazın 2042'ye kadar pazarlanması için ENI ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu sahanın yıllık gaz üretim kapasitesinin 500 milyon metreküp olduğu aktarıldı.
Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach 16 Mayıs 2019'da da İtalyan enerji şirketi ENI ile gaz tedarik sözleşmesini 10 yıl süreyle yenilemişti. Sözleşmeye göre Sonatrach, İtalyan şirkete her yıl 9 milyar metreküp gaz tedarik edecek.
Kaynak: AA
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