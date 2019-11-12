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Cezayir, İtalyan enerji şirketiyle sözleşmesini yeniledi

Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach ile İtalyan Edison şirketi arasındaki İtalya'ya gaz tedarik sözleşmesi 8 yıl süreyle yenilendi.

12.11.2019 23:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 23:02Cezayir, İtalyan enerji şirketiyle sözleşmesini yeniledi
milli enerji şirketi Sonatrach ile İtalyan Edison şirketi arasındaki İtalya'ya gaz tedarik sözleşmesi 8 yıl süreyle yenilendi.
Sonatrach şirketinden yapılan yazılı açıklamada, tarafların doğal gaz alım-satım sözleşmesinin yenilenmesi konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.
Anlaşma kapsamında İtalya piyasasına 8 yıl boyunca yılda bir milyar metreküp doğal gaz tedarik edileceği aktarılan açıklamada, sözleşmenin 2020 yılının başından itibaren uygulamaya konulacağı kaydedildi.
Sözleşmenin iki yıl daha uzatılabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, bu sözleşmenin Sonatrach'ın İtalya pazarındaki konumunu güçlendireceği ve bu pazardaki en büyük doğal gaz tedarikçilerinden biri olarak kalmasını sağlayacağı ifade edildi.
Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach 16 Mayıs'ta da İtalyan enerji şirketi ENI ile gaz tedarik sözleşmesini 10 yıl süreyle yenilemişti. Sözleşmeye göre Sonatrach, İtalyan şirkete her yıl 9 milyar metreküp gaz tedarik edecek.

Cezayir, İtalya, Güncel

Kaynak: AA

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