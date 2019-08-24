Haberler» Politika» Haber

Cezayir Kültür Bakanı Merdaci istifa etti

Cezayir Kültür Bakanı Meriem Merdaci, rapçi Abderraouf Derradji'nin konserinde çıkan izdiham faciası sonrası istifa ettiğini duyurdu.

24.08.2019 19:04 Cezayir Kültür Bakanı Merdaci istifa etti
Cezayir Kültür Bakanı Meriem Merdaci, rapçi Abderraouf Derradji'nin konserinde çıkan izdiham faciası sonrası istifa ettiğini duyurdu.

Cezayir Kültür Bakanı Meriem Merdaci başkent Cezayir'de rapçi Abderraouf Derradji'nin konserinde yaşanan ve 5 kişinin ölümü ile sonuçlanana izdiham faciası sonrası istifa ettiğini duyurdu. Merdaci 'nin istifasını Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'e sunduğu kaydedildi.

Soolking ismiyle bilinen Abderraouf Derradji'nin 2 gün önce gerçekleşen konserinde yaşanan izdiham sonucu 5 kişi yaşamını yitirmiş onlarca kişi de yaralanmıştı. Olaydan sonra organizasyonun kötü yönetilmesi sebebi ile halk Kültür Bakanı'nın istifa etmesi yönünde tepkiler göstermişti. - CEZAYİR

Cezayir, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
19:04   Cezayir Kültür Bakanı Merdaci istifa etti
18:55   Gençlere saz çalan Oktay, Hekimoğlu adlı türküyü söyledi
18:46   Erdoğan: "(Üç belediyedeki görevlendirmeler) Önümüzdeki dönemde aynı hassasiyetle takibimizi,...
18:46   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeleri milletimize ve şehirlerimize hizmet dışında bir amaçla...
18:44   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bir sonraki seçimde Türkiye'nin istisnasız tüm şehirlerini yıkım...
18:36   Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri...
18:30   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacağını bildirdi.