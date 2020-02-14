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Cezayir milletvekilleri yeni hükümet planını onayladı

Cezayir parlamentosunun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi, hükümetin sunduğu yeni çalışma planını 2 gün boyunca tartıştıktan sonra onayladı.

14.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:29Cezayir milletvekilleri yeni hükümet planını onayladı
parlamentosunun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi, hükümetin sunduğu yeni çalışma planını 2 gün boyunca tartıştıktan sonra onayladı.

Ulusal Halk Meclisi, Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerad'ın Salı günü sunduğu hükümet planını inceledi. Milletvekillerinin tamamının katılımıyla iki gün boyunca tartışılan plan Ulusal Halk Meclisi tarafından onaylandı. Plan, Cumartesi günü de parlamentonun üst kanadı Millet Meclisinde oylanacak. Oylamanın ardından hükümet programı uygulanmaya başlanacak.

Yeni hükümet, çalışma planında petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilenen Cezayir'in ekonomisinin iyileştirilmesine odaklanıyor.

, ekonomik ve sosyal sorunların ciddi bir şekilde ele alınacağını ve etkili çözüm aranacağını vurguladı. Gıda güvenliği, enerji dönüşümü ve dijital ekonomiye dayanan hükümet planında, "yeni bir cumhuriyet için yeni bir sosyal sözleşme" sloganı kullanıldı. - CEZAYİR

Cezayir, Hükümet, Politika

Kaynak: İHA

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