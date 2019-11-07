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Cezayir ordusu: Sivil devlet sloganı, orduya güveni hedef alıyor

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ve ona yakın isimleri, "sivil devlet sloganıyla halkın orduya olan güvenini zedelemeye çalışmakla" suçladı.

07.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:06 Cezayir ordusu: Sivil devlet sloganı, orduya güveni hedef alıyor
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ve ona yakın isimleri, "sivil devlet sloganıyla halkın orduya olan güvenini zedelemeye çalışmakla" suçladı.
Devlet televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanlığının başkent Cezayir'de düzenlediği "Ordunun toplumdaki rolü" başlıklı sempozyumda konuşan Genelkurmay Başkanı Salih, isim vermeden geçen nisan ayında istifa etmek zorunda kalan Buteflika ve ona yakın isimlere işaret ederek, "Çete, 'askeri değil sivil devlet' sloganıyla halk ile ordu arasındaki güvene zarar vermeyi hedefleyen kötü fikirleri yaymaya ve kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor." dedi.
"Askerin iktidarı ele geçirmek istediği" yönündeki iddiaları yalanlayan Salih, ülkenin istikrarını ve halkın birliğini korumak için anayasal meşruiyet çerçevesinde görev yaptıklarını söyledi.
Cezayir'de son haftalarda düzenlenen gösterilerde, askerin siyasete müdahalesinin kabul edilemez olduğuna işaret edilerek "askeri değil sivil devlet" sloganları atılmıştı.
Genelkurmay Başkanı Salih'in "çete" ifadesini kitlesel halk gösterileriyle istifaya zorlanan eski Cumhurbaşkanı Buteflika ile ona yakın iş adamları, bürokratlar ve siyasiler için kullandığı biliniyor.
Cezayir'de halk gösterilerinin başladığı tarihten bu yana muhalefetteki partiler, orduyu "geçiş sürecinin kontrolünü ele geçirmeye çalışmakla" suçluyor. Ancak ordu, her defasında "siyasi emelleri bulunmadığı" açıklamasını yapıyor.
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.
Buteflika'nın istifasına rağmen eski Cumhurbaşkanı'nın döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle cuma günleri gösteriler düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Kaynak: AA

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