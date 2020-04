Cezayir, Suudi Arabistan ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

Kaynak: AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir 'de 348, Suudi Arabistan'da 83, Irak 'ta ise 80'e yükseldi.Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 348'e yükseldiğini belirtti.Fevrar, ülkede 108 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 bin 268'e çıktığını, iyileşen hasta sayısının ise 783 olduğunu söyledi.Suudi ArabistanSuudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 4 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 83'e çıktığı belirtildi.Ülkede ayrıca 518 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 6 bin 380 olduğu kaydedildi.Açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 990'a ulaştığı aktarıldı.IrakIrak Sağlık Bakanlığı da bir kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 80'e yükseldiğini açıkladı.Ülkede 19 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1434'e yükseldiğini bildiren Bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 856'ya ulaştığını aktardı.