Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Cezayir, Suudi Arabistan ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 348, Suudi Arabistan'da 83, Irak'ta ise 80'e yükseldi.

16.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:48
Cezayir, Suudi Arabistan ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir 'de 348, Suudi Arabistan'da 83, Irak 'ta ise 80'e yükseldi.
Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 348'e yükseldiğini belirtti.
Fevrar, ülkede 108 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 bin 268'e çıktığını, iyileşen hasta sayısının ise 783 olduğunu söyledi.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 4 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 83'e çıktığı belirtildi.
Ülkede ayrıca 518 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 6 bin 380 olduğu kaydedildi.
Açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 990'a ulaştığı aktarıldı.
Irak
Irak Sağlık Bakanlığı da bir kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 80'e yükseldiğini açıkladı.
Ülkede 19 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1434'e yükseldiğini bildiren Bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 856'ya ulaştığını aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Koronavirüs, Cezayir, Irak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür etti Haberler
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki’nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Rize’nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı Haberler
Rize'nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Haberler ›› Güncel ››Cezayir, Suudi Arabistan ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:44: Karsan Otomotiv, üretimin kısmi olarak başlamasına karar verdi - Haber 22:44: Antalya'da karantinaya uymayan 83 kişiye 261 bin 580 lira cezai işlem uygulandı - Haber 22:43: 81 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Haber 22:40: Türk Telekom upload hızlarını 2 katına çıkardı - Haber 22:40: Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haber 22:23: Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu - Haber 21:52: Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi - Haber 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber