Cezayir ve Libya'da koronavirüs vakaları arttı
Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 511'e çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti.
29.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:20
Cezayir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 511'e çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti. Libya 'da ise vaka sayısı 8'e ulaştı.
Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'dan 75 ve 64 yaşlarında 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.
Son 24 saatte vaka sayısının 57 artarak 511'e yükseldiğini ifade eden Fevrar, 31 kişinin ise tedavi sonrası taburcu edildiğini kaydetti.
Cezayir'de son yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 29, vaka sayısı ise 454 olarak duyurulmuştu.
Libya
Libya'da Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği duyuruldu. Böylelikle ülkedeki vaka sayısının 8'e ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, halktan Sağlık Bakanlığının aldığı koruyucu önlemlere uymaları istendi.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya Hastalıklarla Mücadale Ulusal Merkezi, dün ülkede 2 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ve toplam sayının 3'e yükseldiğini açıklamıştı.
Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'dan 75 ve 64 yaşlarında 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.
Son 24 saatte vaka sayısının 57 artarak 511'e yükseldiğini ifade eden Fevrar, 31 kişinin ise tedavi sonrası taburcu edildiğini kaydetti.
Cezayir'de son yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 29, vaka sayısı ise 454 olarak duyurulmuştu.
Libya
Libya'da Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği duyuruldu. Böylelikle ülkedeki vaka sayısının 8'e ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, halktan Sağlık Bakanlığının aldığı koruyucu önlemlere uymaları istendi.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya Hastalıklarla Mücadale Ulusal Merkezi, dün ülkede 2 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ve toplam sayının 3'e yükseldiğini açıklamıştı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Koronavirüs, Cezayir, Libya, Güncel