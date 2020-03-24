Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Cezayir ve Tunus'ta koronavirüsle mücadele önlemleri artırılıyor - Haberler

Cezayir ve Tunus'ta koronavirüsle mücadele önlemleri artırılıyor

Cezayir ve Tunus'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler artırılıyor.

24.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:32
Cezayir ve Tunus'ta koronavirüsle mücadele önlemleri artırılıyor
Cezayir ve Tunus 'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler artırılıyor.
Cezayir Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, salgın haslalıkla mücadele kapsamında, hapishaneler için alınan bir dizi yeni karar duyuruldu.
Açıklamada, bazı sosyal paylaşım sitelerinde yer alan hapishanelerde virüs tespit edildiğine ilişkin haberlerin asılsız olduğu belirtildi.
Tutuklular arasında salgın hastalığın yayılmasına sebep olacak her türlü iletişimin engellenmesi adına gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, yeni tutukluların 14 gün boyunca diğerlerinden tecrit edileceği ve muayene edilip, tıbbi gözetime tabi tutulacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, tutuklu yakınlarının ziyaretinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı, tutukluların soruşturma hakimleri tarafından zorunluluk olmadıkça hapishane dışına çıkarılmasının durdurulduğu, avukatlar ile tutuklu müvekkilleri arasında doğrudan temasa izin verilmeyeceği ve hapishane dışından yiyeceklerin getirilmesinin yasaklandığı bilgisi paylaşıldı.
Cezayir'de salgın hastalıkla mücadele kapsamında son olarak pazartesi günü yeni tip koronavirüsün en çok görüldüğü El-Buleyde kentinin karantinaya alınması ve başkent Cezayir'de 19.00 ila 07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve virüsün görüldüğü tüm kentlerde de bu uygulamaya geçilmesi yönünde karar alınmıştı.
Tunus'ta karantina uygulanması için alınan yeni tedbirler
Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanlığı, vatandaşların sağlık karantinasını uygulaması için ülkenin tamamında ordu birliklerinin takviye edildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in Silahlı Kuvvetlere verdiği talimat doğrultusunda ülke topraklarında daha fazla askeri güç konuşlandırılacak, devriyelerin sayısı artırılacak ve güvenlik noktaları kurulacaktır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ordu birliklerinin takviyesiyle; koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan sağlık önlemlerinin ihlalinin önüne geçilmesinin hedeflendiği aktarıldı.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zekeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık karantinasının uygulanması için atılan adımlar kapsamında bugünden itibaren daha önceden konuşlandırılan ordu birliklerinin takviyesi için çalışmalara başlanacağını söyledi.
Zekeri, geçen çarşamba günü yerel saatle 18.00 ila 06.00 saatlerinde uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağıyla birlikte ordu birliklerinin konuşlandırılmasına başlandığını hatırlattı.
Tunus, Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 Mart'ta açıkladığı kısmi sokağa çıkma yasağının yanı sıra pazar gününden itibaren ülke çapında genel karantina ilan ederek, olağanüstü durumlar dışında evden çıkmayı sınırlandırmıştı.
Tunus Sağlık Bakanlığı gün içinde yaptığı açıklamada ülke genelinde 25 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 114'e yükseldiğini duyurmuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Cezayir, Tunus, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

MHP’li Grup Başkanvekili, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı Haberler
MHP'li Grup Başkanvekili, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı
Türkiye’de koronadan can kaybı 44 oldu, vaka sayısı yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan can kaybı 44 oldu, vaka sayısı yükseldi
Nevşehir Belediyesi’nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık Haberler
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Hükümetin askeri ücret desteğinin miktarı belli oldu Haberler
Hükümetin askeri ücret desteğinin miktarı belli oldu
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller Haberler
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller
Türkiye’nin İran’a açılan kapısı yolcu giriş çıkışına kapatıldı Haberler
Türkiye'nin İran'a açılan kapısı yolcu giriş çıkışına kapatıldı
New York Valisi’nden Trump’a tepki: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin Haberler
New York Valisi'nden Trump'a tepki: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma Haberler
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma

Son Dakika Güncel Haberleri

22:58: Fas'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haber 22:58: KKTC'deki STK'lerden Rum kesimindeki yabancı öğrencilere yardım - Haber 22:58: Yurt dışından gelen 23 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi - BOLU - Haber 22:56: LPG'li otomobilde yaşanan patlama nedeniyle 2 kişi yaralandı - Haber 22:54: AFAD, Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan tır şoförlerine kumanya dağıttı - Haber 22:40: MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı - Haber 22:12: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi - Haber 22:11: Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık - Haber 22:03: Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz - Ekonomi 21:47: Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu - Magazin 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber