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Cezayir ve Türkiye Artistik Cimnastik Milli Takımı ikili kamp yaptı

Cezayir Artistik Cimnastik Erkekler Genç Milli Takımı ile Türkiye Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın 21 Aralık'ta başlayan kampı sona erdi.

31.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:54 Cezayir ve Türkiye Artistik Cimnastik Milli Takımı ikili kamp yaptı
Artistik Cimnastik Erkekler Genç Milli Takımı ile Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın 21 Aralık'ta başlayan kampı sona erdi.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9 sporcu ve 3 antrenörden oluşan Cezayir Milli Takımı, Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda ikili kampa katıldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Asbaşkan Cumhur Özçelik ve Bolu Gençlik ve İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Cezayir Milli Takımı'na Bolu'yu seçtikleri için teşekkür ederek, gelecekteki yarışmalarda başarılar dilediler.

Cezayir, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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