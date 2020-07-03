Cezayir yargısı halk hareketinden 4 önemli aktivisti serbest bıraktı

Cezayir yargısı, "Halk Hareketi" temsilcilerinden gözaltına alınan 4 aktivist hakkında denetimli serbestlik kararı aldı.

03.07.2020 11:02 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:08
Cezayir yargısı, "Halk Hareketi" temsilcilerinden gözaltına alınan 4 aktivist hakkında denetimli serbestlik kararı aldı.
Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Başsavcılık Cezayir Yargı Konseyi'ne bağlı Yargı Odası'ndan Kerim Tabbu, Emir Bilarabi, Suleyman Hamituş, Emire Buravi'nin denetimli serbestlikle salıverilmelerini istedi.
Adı geçen isimler, sosyal medya platformlarındaki açıklamaları ve bildiri yayımlamalarından dolayı ulusal birliği tehdit ettikleri suçlamasıyla yönetim tarafından aylar önce gözaltına alınmıştı.
Cezayir'de 22 Şubat 2019'da "Hirak" yani "Halk Hareketi" olarak adlandırılan, ordunun müdahalesiyle eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren kitlesel halk hareketi, seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un başa geçmesinden sonra da gösterilerine devam etmişti. Halk Hareketi, Cumhurbaşkanından eski rejim kadrolarının tamamen görevden alınmasını istiyor. Cezayir yargısı halk hareketinden 4 önemli aktivisti serbest bıraktı

Kaynak: AA

Etiketler: Başsavcı, Cezayir, Güncel, Haber
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