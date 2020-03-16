Cezayirli Bakan'dan koronavirüs tehlikesine karşı gösterilerin durdurulması çağrısı
Cezayir İletişim Bakanı Ammar Bilhimer, ülkede bir yıldan fazla süredir devam eden gösterilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulması gerektiğini belirtti.
16.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:34
Cezayir İletişim Bakanı Ammar Bilhimer, ülkede bir yıldan fazla süredir devam eden gösterilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulması gerektiğini belirtti.
Cezayir resmi ajansı APS'ye açıklamalarda bulunan Bilhimer, "Bazı kanaat önderleri, ülkedeki karmaşık ve tehlikeli durum nedeniyle gösterilerin ve toplantıların sona erdirilmesini istiyorlar." dedi.
Bilhimer, gösterilerin bugüne kadar çok başarılı olduğunu vurgulayarak halihazırda protestoların devam etmesi için geçerli bir neden kalmadığını ifade etti.
Cezayirli Bakan, şöyle devam etti:
"Bu zor şartlar altında, ülkeye yönelik sonuçlarını düşünmeden gösterilere devam etmek isteyenler intiharı göze alıyorlar. Virüs tehlikesi geçtikten sonra gösterilerin devam etmesine bir itirazımız yok."
Cezayir'de son olarak, 48 kişide Kovid-19 tespit edilmiş, bu kişilerden 4'ü hayatını kaybetmişti.
Ülkeyi 20 yıldır yöneten Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olması üzerine 22 Şubat 2019'da halk sokaklara dökülmüştü. Buteflika, "ordunun uyarılarıyla" Nisan 2019'da istifa etse de protestolar, "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam etmişti.
Cezayir resmi ajansı APS'ye açıklamalarda bulunan Bilhimer, "Bazı kanaat önderleri, ülkedeki karmaşık ve tehlikeli durum nedeniyle gösterilerin ve toplantıların sona erdirilmesini istiyorlar." dedi.
Bilhimer, gösterilerin bugüne kadar çok başarılı olduğunu vurgulayarak halihazırda protestoların devam etmesi için geçerli bir neden kalmadığını ifade etti.
Cezayirli Bakan, şöyle devam etti:
"Bu zor şartlar altında, ülkeye yönelik sonuçlarını düşünmeden gösterilere devam etmek isteyenler intiharı göze alıyorlar. Virüs tehlikesi geçtikten sonra gösterilerin devam etmesine bir itirazımız yok."
Cezayir'de son olarak, 48 kişide Kovid-19 tespit edilmiş, bu kişilerden 4'ü hayatını kaybetmişti.
Ülkeyi 20 yıldır yöneten Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olması üzerine 22 Şubat 2019'da halk sokaklara dökülmüştü. Buteflika, "ordunun uyarılarıyla" Nisan 2019'da istifa etse de protestolar, "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam etmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Güncel
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Güncel
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil