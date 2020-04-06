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Cezayirli gazeteciler ve siyasetçilerden AA'ya 100. yıl tebriği

Cezayirli gazeteciler ve siyasetçiler, 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansının (AA) son yıllarda bölgesel ve uluslararası arenada öncü olduğunu belirtti.

06.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:38
Cezayirli gazeteciler ve siyasetçilerden AA'ya 100. yıl tebriği
Cezayirli gazeteciler ve siyasetçiler, 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansının (AA) son yıllarda bölgesel ve uluslararası arenada öncü olduğunu belirtti.
Cezayir Gazeteciler Sendikası Başkanı Riyad Buhadeşe, AA'nın sıradan bir haber ajansı değil "stratejik bir medya organı" olduğunu ifade etti.
Buhadeşe, "Ajans, bölgesel ve uluslararası arenada, Arap ve İslam toplumlarının vicdanında güçlü bir şekilde varlık gösteriyor. AA aynı zamanda büyük insani düşüncelerle hareket eden bir ülkeye ait." dedi.
Ulusal İnşa Hareketi Genel Sekreteri Ahmed ed-Dan ise, "AA'yı Batı dünyasındaki diğer tecrübelere karşı Doğu dünyasındaki öncü bir tecrübe olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.
Ahbar el-Vatan gazetesinin Editörü Riyad Huveyli de "Anadolu Ajansı, özellikle Arapça haberleri ve görüntüleriyle Arap dünyasında öncü bir rol edindi. Tüm çalışanlarına selam olsun." diye konuştu.
Cezayirli siyasi aktivist Nureddin Hital ise Ajansın Arap dünyasındaki etkinliğini artırarak izlediği politikayı takdir ettiklerini söyledi.
AA'nın bölgeyi yakından takip etme ve haberleri hızlıca verme konusundaki başarısı sebebiyle önemli bir konum edindiğini belirten Hital, başarılarının artmasını dilediği Anadolu Ajansının 10 sene sonra dünyanın 1 numaralı haber ajansı olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cezayir, Ajans, Riyad, Güncel
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