Haberler » Yerel » Cezayirli grup Cezayirliyi gasp etti - Haber

Cezayirli grup Cezayirliyi gasp etti

- Cezayirli grup Cezayirliyi gasp ettiEDİRNE - Edirne'de, Cezayir uyruklu bir mülteciyi gasp eden Cezayirli 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

29.11.2019 01:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 01:11
- Cezayirli grup Cezayirliyi gasp etti
EDİRNE - 'de, Cezayir uyruklu bir mülteciyi gasp eden Cezayirli 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edirne şehir merkezinde gece saatlerin de 3 kişinin 1 kişiyi dövüp gasp etmeye çalıştığı bilgisini alan polis, harekete geçti. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şüpheli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin Cezayir uyruklu olduğu belirlendi.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler, gasp edilen Cezayir uyruklu şahsa teslim edilirken, Cezayirli 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Cezayirli grup Cezayirliyi gasp etti

Cezayir, Edirne, Polis, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
01:10 Cezayirli grup Cezayirliyi gasp etti
01:08 Kaçak elektrik soba satıcılarını da vurdu
00:21 Varto'da ihtiyaç sahibi aileye ev desteği
00:17 AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu: "Bir anneden evladını ayırmak o...
00:03 ERKONSİAD, Ereğlili eğitimcileri buluşturdu
17:06 Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
15:54 Arnavutluk'ta bir deprem daha meydana geldi
15:29 Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
07:47 SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon
29.11.2019 01:20:26