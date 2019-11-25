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Cezayirli jet hırsız

Edirne'de Cezayir uyruklu mültecinin çay ocağından 6 saniyede cep telefonu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

25.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:11Cezayirli jet hırsız
'de uyruklu mültecinin çay ocağından 6 saniyede cep telefonu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Saraçlar Caddesi'ndeki bir çay ocağının sahibi D.D'nin aracını park ettiğini ve çay ocağında kimsenin olmadığını gören Cezayir uyruklu mülteci B.M, çay ocağına girip masa üzerinde bulunan cep telefonunu çalıp hızlıca çay ocağından uzaklaştı.

Otomobilini park ettikten sonra çay ocağına gelen ve telefonunu masanın üzerinde göremeyen çay ocağı sahibi D.D, güvenlik kameralarını incelediğinde tanımadığı bir kişinin hızlıca çay ocağına girip telefonu alıp kaçtığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın Cezayir uyruklu B.M olduğunu tespit edip gözaltına aldı. Çalınan telefon sahibine teslim edilirken şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE

Saraçlar Caddesi, Cezayir, Edirne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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