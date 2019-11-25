Haberler » Yerel » Cezayirli jet hırsız kamerada - Haber

Cezayirli jet hırsız kamerada

Cezayirli jet hırsız kameradaEDİRNE - Edirne'de Cezayir uyruklu mültecinin çay ocağından 6 saniyede cep telefonu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

25.11.2019 11:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:18
Cezayirli jet hırsız kamerada
EDİRNE - 'de Cezayir uyruklu mültecinin çay ocağından 6 saniyede cep telefonu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Saraçlar Caddesi'ndeki bir çay ocağının sahibi D.D'nin aracını park ettiğini ve çay ocağında kimsenin olmadığını gören Cezayir uyruklu mülteci B.M, çay ocağına girip masa üzerinde bulunan cep telefonunu çalıp hızlıca çay ocağından uzaklaştı.
Otomobilini park ettikten sonra çay ocağına gelen ve telefonunu masanın üzerinde göremeyen çay ocağı sahibi D.D, güvenlik kameralarını incelediğinde tanımadığı bir kişinin hızlıca çay ocağına girip telefonu alıp kaçtığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın Cezayir uyruklu B.M olduğunu tespit edip gözaltına aldı. Çalınan telefon sahibine teslim edilirken şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Cezayirli jet hırsız kamerada

Saraçlar Caddesi, Cezayir, Edirne, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
12:58 Bingöl'de 60 bin öğrenci ders başı yaptı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:06 Ülkenin doğusu kışa teslim olurken Aydın'da yazda kalma günler yaşanıyor
12:05 "Ben okuyamadım, gençler okusun" dedi, Iğdır'da kitap kafe açtı
11:47 Balıkçı tezgahlarının vazgeçilmezi hamside fiyatlar düşüyor
11:44 Bu şelaleden sıcak su akıyor
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
20:26 Üniversite öğrencisi atkıyla kendisini kalorifer borusuna astı
25.11.2019 13:23:02