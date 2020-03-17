Cezayirli müezzin ezan okurken gözyaşlarını tutamadı
Korona virüs nedeniyle camilerin kapatıldığı Cezayir'de bir müezzin ezan okurken gözyaşlarını tutamadı.
17.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:41
Korona virüs nedeniyle camilerin kapatıldığı Cezayir 'de bir müezzin ezan okurken gözyaşlarını tutamadı.
Cezayir makamları, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında camileri kapatarak cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini açıkladı. Karar sonrası camiler boş kalırken Boumerdes şehrinde bir müezzin, ezan okurken gözyaşlarını tutamadı.
Öte yandan Cezayir'de şu ana kadar 60 korona virüsü vakası bildirildi, vakalardan 4'ü hayatını kaybetti.
(İHA)
Cezayir makamları, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında camileri kapatarak cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini açıkladı. Karar sonrası camiler boş kalırken Boumerdes şehrinde bir müezzin, ezan okurken gözyaşlarını tutamadı.
Öte yandan Cezayir'de şu ana kadar 60 korona virüsü vakası bildirildi, vakalardan 4'ü hayatını kaybetti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Cezayirli müezzin ezan okurken gözyaşlarını tutamadı
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