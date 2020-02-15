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Cezayirli yankesici yakalandı

Fatih'te yankesicilik yaparak cep telefonu çalan Cezayir uyruklu Bachır K. yakalandı.

15.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:16Cezayirli yankesici yakalandı

'te  yankesicilik yaparak cep telefonu çalan uyruklu Bachır K. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli hareketleri üzerine takibe aldığı Cezayir uyruklu Bachır K.(28)'yi Beyazıt tramvay durağı yakınlarında durdurdu. Bachır K.'nin Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi'nde Kırgızistan uyruklu Gulzhamal K.'nin cep telefonunu çalan şüpheli olduğu tespit edildi.  Bachır K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandıÖte yandan Bachır K.'nin tramvay istasyonunda Gulzhamal K.'nin cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Cezayir, Fatih, Güncel

Kaynak: DHA

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