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Cezayirliler koronavirüsün etkilerini mizahla aşmaya çalışıyor

Cezayirliler, dünyayı ve ülkelerini etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında ülkelerindeki yetersizliği eleştirmek için mizaha başvuruyor.

08.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:58
Cezayirliler koronavirüsün etkilerini mizahla aşmaya çalışıyor
Cezayirliler, dünyayı ve ülkelerini etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında ülkelerindeki yetersizliği eleştirmek için mizaha başvuruyor.
Koronavirüsün yayılmasını önlemek için Cezayir'de akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilirken, salgının merkezi haline dönüşen El-Buleyde vilayetinde de genel karantina uygulaması başlatıldı.
Tüm dünyada olduğu gibi Cezayirliler, salgının yol açtığı korku, panik ve evde kalma zorunluluğunun getirdiği psikolojik baskıyla, mizah, ince espriler ve ironiye başvurarak mücadele ediyor.
Cezayir Sağlık Bakanlığının açıkladığı son rakamlara göre, son 24 saat içinde, Kovid-19 nedeniyle 20 kişi daha hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 193'e ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısının da 1468'e yükseldiği belirtildi.
Kara mizah
Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan bazı insan manzaraları bir anda internette herkesin paylaştığı görüntüler halini aldı. Koruyucu maske yerine soğan takan bir kişinin fotoğrafı da Cezayir'de bu görüntülerden biri oldu.
Ayrıca, Cezayir'de erkeklerin mutfakta zaman geçirmesi çok alışıldık bir durum olarak kabul edilmezken, bu dönemde erkeklerin yemek yaptığı görüntüler de sıkça paylaşıldı.
Görüntüler yüklenirken Cezayir lehçesiyle "Evde bezelye ayıklamak mezara gitmekten iyidir" notu eklendi.
Cezayirli bir genç, ülkede tıbbi malzeme, dezenfektan ve eldivenlerdeki fiyat artışına ve piyasada bulunamamasına tepki olarak, çöp torbaları giydi ve bunu da sosyal medyada paylaştı.
Şakanın dozu kaçınca tepki geldi
Cezayir'de bir özel televizyon kanalının ramazan ayında yayınlanmak üzere hazırladığı Kovid-19 temalı kamera şakası programıysa, tepkiye yol açtı.
Şaka programı oyuncuları, ülkenin doğusundaki Vehran (Oran) kentinde doktor kılığına girerek vatandaşları muayene etti ve koronavirüse yakalandıklarını söyledi. Programın tanıtım videosunda Cezayirli vatandaşların, kendilerine şaka yapanlara öfkelendiği görüntüler ekranlara yansıdı.
Cezayirli bazı sosyal medya kullanıcıları, bir salgın üzerinden şaka programı yapılmasına tepki gösterdi.
"Sistemin yetersizliği mizahı getirdi"
Cezayirli gazeteci İman Uveymer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlık sisteminin yetersizliği, ülkedeki eksikliklerin doğurduğu kaygı ve panikle mizaha başvurarak mücadele ettiklerini söyledi.
Cezayirlilerin bazılarının bu salgının hayatlarını nasıl etkilediğini anlamakta güçlük çektiğine işaret eden Uveymer, insanların yaptıkları eylemlerle salgının günlük alışkanlıklarını, sosyal hayatlarını ve hayatın akışını değiştirmesini reddettiklerini savundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Cezayir, Güncel
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