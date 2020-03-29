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Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatması üzerine bir süre İstanbul Havalimanı'nda bekleyen ve geçtiğimiz günlerde Karabük'te yurda yerleştirilen Cezayirliler, Türkiye'ye teşekkür mektubu yazdı.

29.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:37
Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatması üzerine bir süre İstanbul Havalimanı'nda bekleyen ve geçtiğimiz günlerde Karabük 'te yurda yerleştirilen Cezayirliler, Türkiye 'ye teşekkür mektubu yazdı.

Cezayir, Ürdün ve Tunuslu bin 704 kişi, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki İsmail Necati Efendi Yurdu'nda misafir ediliyor. Yurtta kalan Cezayirli yolcular gönderdikleri mektup ile Türk halkına ve yetkililerine teşekkür ederek minnettarlıklarını ifade etti.

Cezayirli yolcular gönderdikleri mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Biz İstanbul Havalimanı'nda (Türkiye) mahsur kalan Cezayir vatandaşları, 17 Mart 2020 tarihinden 26 Mart 2020 tarihine kadar İstanbul Havalimanı'ndaydık. Biz Cezayir vatandaşları olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize sunulan yardım için minnettarız. Biz 15 gün çok zor durumda kaldık. İstanbul Havalimanı'nda yerde yattık, bazı kişiler sandalyede yatmak zorunda kaldı. Aileler perişan oldu, yemek bulmakta zorlanıyorduk ve bizimle çocuklar, yaşlı ve hastalar vardı. Şimdi Allah'a şükürler olsun, bizi başka yere naklettiler. Üniversite yurdundayız, yatacak yerimiz var ve yiyecek sıcak yemeğimiz var, her şey kapımıza kadar geliyor ve bu bizi çok memnun ve mutlu etti. Bu memnuniyetimizi İl Göç Müdürüne ve takım arkadaşlarına, polislere ve bütün emeği geçen herkese, bize yardım eden herkese çok teşekkür ederiz Cezayir halkı adına. Hoşgörünüz ve iyi niyetinizi Cezayir halkı unutmayacak." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Cezayir, Karabük, Türkiye, Güncel

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