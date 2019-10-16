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CEZAYİRLİLERİN 100 LİRA İÇİN İŞLEDİĞİ CİNAYET KAMERADA

Fatih'te İran uyruklu Kerroum Houarı(37)'ı uyuşturucu alışverişinden doğan 100 lira alacakları için güpegündüz sokak ortasında kalbinden bıçaklayarak öldüren iki Cezayir uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

16.10.2019 11:21CEZAYİRLİLERİN 100 LİRA İÇİN İŞLEDİĞİ CİNAYET KAMERADA

Fatih'te İran uyruklu  Kerroum Houarı(37)'ı uyuşturucu alışverişinden doğan 100 lira alacakları için  güpegündüz sokak ortasında kalbinden bıçaklayarak öldüren iki Cezayir uyruklu şüpheli gözaltına alındı. 8 saat içinde yakalanan şüpheliler suçlarını itiraf etti. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

GÜPE GÜNDÜZ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Fatih,  Molla Gürani Mahallesi üzerinde 14 Ekim saat 15.15'te gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri yerde yatan bir kişinin cesediyle karşılaştı. Kalbinden bıçaklandığı tespit edilen cesedin 37 yaşındaki İran uyruklu Kerroum Houarı'ya ait olduğu  tespit edildi.

KATİLLER KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE GÖRÜLDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattığı çalışmada Kerroum Houarı'ın son olarak aynı bölgede yaşayan Cezayir uyruklu Dumi R. ve Medeni L. adlı kişilerle görüştüğünü belirledi. Yapılan güvenlik kamera incelemesinde bu kişilerin mağdurun kollarına girerek cesedinin bulunduğu sokağa  soktukları görüldü. Bu gelişme üzerine iki şüpheli cinayet faili olarak aranmaya başlandı.

8 SAAT İÇİNDE YAKALANDILAR

Polis şüphelilerin güvenlik kameralarından elde ettikleri resimleriyle çevrede geniş bir arama başlattı. 8 saat süren aramanın sonunda iki şüpheli Kumkapı, Horhor'da bir otele girerken gözaltına alındı.

"100 LİRA ALACAĞIMIZ VARDI"

Cinayet Büro Amirliğinde getirilen şüpheliler yapılan sorgularında suçlarını itiraf etti. Şüpheliler uyuşturucu almak için Kerroum Houarı'ya 100 lira verdiklerini ancak uyuşturucu getirmeyince aralarında tartışma çıktığını söyledi. Şüphelilerin ifadelerinde önce Kerroum Houarı'nın parasını almaya çalıştıklarını ancak direnince bıçakladıklarını söyledikleri öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelilerin Houarı'yı götürmesi

-Bıçaklama anları

-Aktüel

-Şüphelilerin emniyetten çıkartılması


- İstanbul

Cezayir, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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