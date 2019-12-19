ÇGC'den DHA'ya iki ödül

Adana muhabirlerinden Can Çelik haber dalında 'Sanal gerçeklik ile fizik tedavi' haberiyle, Nuri Pir ise TV-Görüntü dalında 'ÖSO'cular savaşa böyle hazırlanıyor' haberiyle Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç Dr.Onur Dursun, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Filiz Yıldız, İletişim Meslek Lisesi Öğretmenleri Nurcihan Büyükyiğit ve Ayşe Bıyık, ÇGC Kurucu Üyeleri Vahap Ünkat, Mustafa Başkan ve Jale Karaşahinoğlu'ndan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonunda Basın Yarışması'nda ödül kazanan gazeteciler belirlendi. Demirören Haber Ajansı muhabirlerinden Can Çelik haber dalında 'Sanal gerçeklik ile fizik tedavi' haberiyle, Nuri Pir ise TV-Görüntü dalında 'ÖSO'cular savaşa böyle hazırlanıyor' haberiyle Başarı Ödülü'ne layık görüldü.Ödüller, 27 Aralık'ta ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek törenle verilecek.

- Çgc