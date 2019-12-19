Haberler » Güncel » ÇGC'den DHA'ya iki ödül - Haber

ÇGC'den DHA'ya iki ödül

Adana muhabirlerinden Can Çelik haber dalında 'Sanal gerçeklik ile fizik tedavi' haberiyle, Nuri Pir ise TV-Görüntü dalında 'ÖSO'cular savaşa böyle hazırlanıyor' haberiyle Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

19.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:58 ÇGC'den DHA'ya iki ödül
muhabirlerinden Can Çelik dalında 'Sanal gerçeklik ile fizik tedavi' haberiyle, Nuri Pir ise TV-Görüntü dalında 'ÖSO'cular savaşa böyle hazırlanıyor' haberiyle Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç Dr.Onur Dursun, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Filiz Yıldız, İletişim Meslek Lisesi Öğretmenleri Nurcihan Büyükyiğit ve Ayşe Bıyık, ÇGC Kurucu Üyeleri Vahap Ünkat, Mustafa Başkan ve Jale Karaşahinoğlu'ndan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonunda Basın Yarışması'nda ödül kazanan gazeteciler belirlendi. Demirören Haber Ajansı muhabirlerinden Can Çelik haber dalında 'Sanal gerçeklik ile fizik tedavi' haberiyle, Nuri Pir ise TV-Görüntü dalında 'ÖSO'cular savaşa böyle hazırlanıyor' haberiyle Başarı Ödülü'ne layık görüldü.Ödüller, 27 Aralık'ta ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek törenle verilecek.


- Çgc

Adana, TV, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:54   Traktör hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haber
17:54   Bulanık'ta mütevelli heyeti seçimi - Haber
17:52   Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi - Haber
17:47   İlber Ortaylı: "İstanbulca konuşan kalmadı" - Haber
17:47   Kocaispir: "Kültür Evlerimiz adeta birer eğitim yuvası" - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 17:55:26