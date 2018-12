Çgd Bursa 29. Yaşını Kutladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:06



Her yıl olduğu gibi kuruluşunun 29. yılını da ödül gecesiyle taçlandıran ÇGD Bursa Şubesi, düzenlediği törende 2018 ödüllerini sahipleriyle buluşturdu.Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi'nin 29. Kuruluş Yıldönümü etkinliği ve 2018 Yılı Ödül Töreni'nde gazetecilik mesleğine olduğu kadar daha adaletli bir yaşam mücadelesine katkı sağlayan kişi ve kurumlar ödüllendirildi. Konak Kültürevi'nde düzenlenen törene, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Yüksel Özkan, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, insan hakları savunucusu, Pen üyesi yazar ve avukat Muharrem Erbey, ÇGD Genel Başkanı Can Güleryüzlü ile genel merkez yöneticileri, ÇGD Bursa Şube Başkanı Aykut Güngör'ün yanı sıra sivil toplum örgütleri ve akademik odaların temsilcileri ile gazeteciler katıldı.Törende konuşan ÇGD Genel Başkanı Can Güleryüzlü, "ÇGD bugün de demokratik meslek mücadelesini, basın emekçilerinin haklarının mücadelesiyle bir tutarak, kendi öz gücüne dayanan bir örgüt olarak varlığını sürdürmektedir. Bugün sansür, baskı, işten çıkarma, şiddet, cezaevi tehditlerine karşı varlık savaşı veren gazeteciler ve gazetecilerin örgütü olan ÇGD, savaşa karşı barışın, diktatörlüğe karşı demokrasinin, emperyalizme karşı tam bağımsızlığın da sembolüdür. Ağırlıkla 11 şubede yürüttüğümüz faaliyetimiz, Bursa Şubesi eliyle güçlü bir şekilde sürdürülmektedir. Bursa Şubesi bugün itibariyle derneğimizin en eski şubesi olup, örgütümüz ve mesleğimiz açısından başarılı çalışmalarıyla övünç kaynağımızdır. Basını yerel ölçeğin üzerine çıkan Bursa'da gazetecilerin çatısı, ÇGD'nin gazeteciliğin duruşunu aynı ilkelerle sürdüreceğinden eminiz" ifadelerini kullandı.Törende Meslekte Onur Ödülü Erol Nural'a verilirken, ÇGD'nin gelenekselleşen Genç Kalemler ödülleri ise Olay Gazetesi Muhabiri Derya Demir ile DHA Muhabiri Gürkan Dural'a verildi. Meslekte Dayanışma Ödülü kategorisinde ise Sözcü Gazetesi Yazarı Gazeteci Çiğdem Toker ve Bursa Muhalif gazetesi ödüllendirildi. Kamu Vicdanı Ödülü'nü, 21 yıl sonra 3 kuşak adalet istemeye başladık" diyen, hem oğlu hem de tüm kayıplar için mücadelesini sürdüren Emine Ocak'a ve Ocak'ın polis müdahalesiyle gözaltına alındığı kareye imza atan gazeteci Hayri Tunç'a; aynı kareyi 21 yıl önce çeken gazeteci, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık takdim etti. Kentini savunma bilinciyle gerek hukuksal, gerekse yaşamsal mücadelede örnek oluşturan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Myrleia Antik Kenti ile ilgili göstermiş olduğu mücadele nedeniyle Kent Savunması, Prof. Dr. Mustafa Şahin ise Kent Kültürüne Katkı Ödülü'nün sahibi oldu. Eğitim Ödülü Proje Çekmece ekibine, Sosyal Sorumluluk Ödülü Sedanur Kavaklı'nın Mor Kanatlar projesine, Hukuk Ödülü Bursa Barosu'na, Emek ve Dayanışma Ödülü Havalimanı işçilerine, Çevre Ödülü ise Karaağız köylülerine takdim edildi. - BURSA