CGTN ile Fox arasında "okyanus ötesi tartışma"

Çin Medya Grubu'na bağlı İngilizce yayın yapan CGTN sunucusu Liu Xin ile ABD'nin Fox Business Network kanalından sunucu Trish Regan, canlı yayında iki ülke arasındaki ticari sürtüşme dâhil olmak üzere birçok konuyu tartıştı.

Çinli sunucu Liu Xin, programa "Trish'e çok teşekkür ediyorum, bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Doğrudan sizinle diyalog yapmayı hiç düşünmemiştim." diye başladı. Ancak Liu'nun 30 saniyelik konuşması 3 kez Trish tarafından kesildi. Trish Regan'la yapılan tartışmada, Liu Xin Çin-ABD ticareti ve fikri mülkiyet gibi iki ülkenin yakından izlediği sorunlara değindi.

Ticari müzakereler: Çin hükümetinin tutumu açıktır

Trish Regan Liu Xin'in ticaret müzakereleriyle ilgili görüşünü sordu. Liu Xin, "Çin ile ABD arasındaki ticari müzakerelerin hangi aşamaya geldiğini bilmiyorum. Ancak Çin hükümetinin tutumun çok net olduğunu görüyorum." dedi.

Fikri mülkiyet: İki ülke arasında karşılıklı yarar olabilir

Fikri mülkiyet konusuna gelindiğinde, Liu Xin, "Karşılıklı yarar ilkesi temelinde birbirimizden öğrenebilirsek, örneğin sahip olduğumuz fikri mülkiyet haklarını satın almak istiyorsan, bence sorun olmaz. Neden olmasın? Karşılıklı yarar yaratabiliriz. Ben İngilizceyi Amerikalı bir hocamdan ve Amerikalı arkadaşlarımdan öğrendim." diye konuştu.

Çin'in gelişimi: Biz de güçlü olmak isteriz, ancak gücün tanımlanması önemli

Çin'in gücüyle ilgili görüşlerini paylaşan Liu Xin şunları söyledi:

"Çin bir yetişkin gibi büyüyemez mi? Hiçbir zaman zayıf bir ülke olmak istemedik, biz de güçlü olmak isteriz. Ancak gelişmekte olan ülkeyi nasıl tanımladığınız önemlidir."

Liu Xin, Trish'i kendi gözleriyle Çin'e bakmaya davet etti.

Kaynak: Bültenler