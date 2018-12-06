CGV Mars Entertainment Group Gönüllüler Günü'nü Kutladı

Özellikle çocuklar ve gençlerin erken yaşlardan itibaren sinema kültürüyle tanışması ve film izleme alışkanlığı kazanması için konunun gönüllü tarafı olarak yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalara imza atan CGV Mars Entertainment Group, son olarak İstanbul'da 100 TEGV gönüllüsünü Cinemaximum Cevahir'de misafir etti.

Herkes için Sinema mottosu ile kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına yön veren CGV Mars Entertainment Group, kültürel gelişmişliğin bir göstergesi olan sinema izleme kültürünü Türkiye'nin her köşesine yaygınlaştırmak için fiziki yatırımlarının yanı sıra bulunduğu bölgelerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlıyor. TEGV işbirliğinde "İlk Sinema Biletim" projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde 7 – 13 yaş arasındaki çocukların ilk sinema deneyimlerine ortak olan CGV Mars Entertainment Group, bu kez perdelerini 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü vesilesi ile TEGV gönüllüleri için açtı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki TEGV etkinlik noktalarında çocuklarla bir araya gelen ve eğitim etkinlikleri gerçekleştiren TEGV Gönüllüleri, her yıl 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü kutluyor. Bu yıl da TEGV'in İstanbul'daki gönüllüleri bugünü kendileri için düzenlenen özel gösterimde Cinemaximum Cevahir'de bir araya gelerek kutladı. Hep birlikte film keyfini paylaşan TEGV gönüllüleri etkinlik sonrasında mutluluklarını ifade etti.

CGV Mars Entertainment Group, bundan sonra da bireylerin sosyalleşmesinin, toplumla diyaloglarının güçlenmesinin, hayal güçlerinin ve sanatsal bakış açılarının gelişmesine önemli rol oynayan sinema kültürünün, genç kuşaklarda yeşermesine katk