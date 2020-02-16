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Challenge Kupası: Beykoz Belediyespor: 31 - Valur: 30

Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası son 16 turu ikinci maçında Valur'a 31-30 kaybederek kupaya veda etti.

16.02.2020 18:11 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:12Challenge Kupası: Beykoz Belediyespor: 31 - Valur: 30
Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Challenge Kupası son 16 turu ikinci maçında Valur'a 31-30 kaybederek kupaya veda etti.

Avrupa Challenge Kupası son 16 turu ikinci maçında Beykoz Belediyespor, sahasında İzlanda temsilcisi Valur'u konuk etti. Dün oynanan ilk maçı 26-25 kaybeden Beykoz Belediyespor, ikinci maça iddialı başladı. Maçın ilk devresi 15-15'lik eşitlikle geçildi. Kıran kırana geçen ikinci yarıda ise 31-30'luk sonuçla Beykoz kupaya Son 16 Turu'nda veda eden taraf oldu.

Beykoz Belediyespor'da Yakup Simsar ve Ozan Erdoğan 6 sayıyla en skorer isim oldu. Konuk Valur'da ise en çok sayı kaydeden isimler 6'şar sayıyla Agnar Johnsson ile Vignisson oldu.

Salon: Recep Şahin Köktürk

Hakemler: Ilir Bytyqi, Syart Sakapi

Beykoz Belediyespor: Yağız, Boudjenah 5, Emre 1, Fatih, Yakup 6, Ümit 2, Mikail, Mehmet, Ozan 6, Yurii 1, Murat, Doğukan, Gökhan 5, Musa, Çağlayan 3

Başantrenör: Mesut Ilgın

Valur: Jonsson 6, Arnor Oskarsson, Benedikt Oskarsson, Stefansson 3, Valencia 1, Juliusson, Andersson, Vignisson 6, Hostert 4, Magnusson 5, Baldursson 3, Gudmundsson, Olafsson, Runarsson 3

Başantrenör: Oskar Oskarsson

İlk yarı: 15-15 - İSTANBUL

Avrupa, Beykoz, Spor

Kaynak: İHA

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