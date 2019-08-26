Chang'e-4, Ay keşfine devam ediyor

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından Chang'e-4 ile Yutu-2'nin Ay'daki misyonuyla ilgili yapılan açıklamada, araçların geceleri Ay'daki aşırı düşük sıcaklık sınavından başarıyla geçip, dokuzuncu gündüze uyandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Chang'e-4 iniş aracının taşıdığı cihazlar da art arda açılıp, yeryüzü görüntüsü, maddeler ve sığ yüzey yapısı gibi veriler toplarken, Yutu-2 keşif aracı ise öngörülen noktalarda bilimsel keşif çalışmalarına devam edecek.

Ay'ın karanlık tarafında keşif yapan ilk uzay aracı Chang'e-4'ün en önemli görevi, Ay'ın jeolojik durumu ve kaynaklarıyla ilgili bilgiler toplayarak bilimsel veriler elde etmek.

Ay'da gündüzlerin süresi, yaklaşık 14 Dünya gününe tekabül ediyor.