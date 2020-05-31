"Change otomobil" operasyonu

Başkentte düzenlenen operasyonda "change" adı verilen yöntemle hurdaya çıkmış arabaların motor ve şasi numaraları kopyalanarak satışa sunulan 28 otomobil ele geçirildi.

31.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:05
Başkentte düzenlenen operasyonda "change" adı verilen yöntemle hurdaya çıkmış arabaların motor ve şasi numaraları kopyalanarak satışa sunulan 28 otomobil ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, sahte evrakla otomobil satışı yapılacağı ihbarını değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 aydır yürütülen çalışmalar sonrası harekete geçti.
Zanlıların, "change" adı verilen yöntemle tamir edilemeyecek boyutta ağır hasarlı otomobilleri satın aldıkları, bu araçların evrakını haciz-yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollardan yurda getirilen çalıntı veya kaçak lüks otomobillere aitmiş gibi kullandıkları belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenleyen ekipler, 28 otomobil ele geçirdi, D.Y, E.A, G.O, M.Ç ve T.K'yi gözaltına aldı.
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile teknik ve analitik soruşturma yöntemleriyle yapılan kriminal inceleme sonucu otomobillerin gerçek bilgilerine ulaşıldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. ’Change otomobil’ operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Haber

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