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Charlie Adam'ın Chelsea'ye Kendi Yarı Sahasından Attığı Gol

2014-15 Premier Lig sezonunda, Stoke City, Stamfıord Bridge'de Chelsea'ye konuk oldu. İlk yarının sonlarına doğru, Stoke'un İskoç orta saha oyuncusu Charlie Adam, orta saha çizgisine yakın bir noktada topla buluşmasının ardından rakip kaleci Thibaut Courtois'nın kaleden uzak olmasını değerlendirip çektiği şutla ağları buldu ve Premier Lig tarihininin en iyi gollerinden birine imza attı.

04.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:32
2014-15 Premier Lig sezonunda, Stoke City, Stamfıord Bridge'de Chelsea 'ye konuk oldu. İlk yarının sonlarına doğru, Stoke'un İskoç orta saha oyuncusu Charlie Adam, orta saha çizgisine yakın bir noktada topla buluşmasının ardından rakip kaleci Thibaut Courtois'nın kaleden uzak olmasını değerlendirip çektiği şutla ağları buldu ve Premier Lig tarihininin en iyi gollerinden birine imza attı. Charlie Adam’ın Chelsea’ye Kendi Yarı Sahasından Attığı Gol

Kaynak: Dugout



Etiketler: Thibaut Courtois, Stoke City, Chelsea, Spor
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