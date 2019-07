Charlie Chaplin'in filmi orkestra ile şenlendi

Charlie Chaplin'in filmi orkestra ile şenlendiİSTANBUL, (DHA) - SİNEMANIN unutulmaz ismi Charlie Chaplin'in Yumurcak (The Kid) filmi, Türkiye 'de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterildi. Kadıköy 'ün ilk uluslararası festivali 'KADFEST' tarafından düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Kadıköy Belediyesi, Kadıköy'ün ilk uluslararası festivali, KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali'ni hayata geçirdi. Film, Sahaf, Çizgi ve Caz festivallerinin ilk kez bir araya geldiği festival 22 Temmuz'da Yıldızlar Altında Sinema ile Kalamış Park'ında başladı.KADFEST kapsamında düzenlenen 'Yıldızlar Altında Sinema Haftası'nda Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinema Evi, Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Sinemanın unutulmaz ismi Charlie Chaplin'in Yumurcak (The Kid) filmi, Türkiye'de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterildi. Chaplin'in bestesi, Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası tarafından çalındı. Bu unutulmaz geceye katılmak isteyenler erken saatte gelerek sandalyeleri doldurdu, piknik sandalyelerini sıraladı. Bazıları ise çimenlere oturdu. 7'sinden 77'sine yüzlerce kişi alanı doldurdu.Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ev sahipliğinde gerçekleşen programa sanatçı Genco Erkal, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı.Alanı dolduran vatandaşlar film başlamadan önce verilen müzik şöleni eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi, bazı vatandaşlar ise sohbet ederek filmin başlamasını bekledi. Sanatseverler daha sonra sessizliğe bürünen havada Yumurcak filminin tadını çıkardı.'ESKİ FİLMLERİN GÖSTERİME GİRMİŞ OLMASI ÇOK GÜZEL'Açık havada sinema izlediği için çok keyifli olduğunu belirten Ahmet Akgün, 'Açık havada sinema çok güzel bir şey bence devamı gelir inşallah önümüzdeki senelerde de hem de eski filmlerin gösterime girmiş olması çok güzel. Daha önce izlemiş olduğumuz filmleri tekrardan açık havada izliyoruz. Keyfi gerçekten çok güzel. Açık hava sinemaları çocukluğumuzda vardı. Yazları oluyordu genelde kışın olmazdı. Bu etkinliklerle açık hava sinemalarının devamı geliyor' diye konuştu.'ÇİMENLERİN ÜZERİNDE ÇOK KEYİFLİ BİR ANI PAYLAŞIYORUZ'Eşi ve çocuğuyla birlikte vakit geçiren Çağlar Süren, 'Canlı müzik dinlemek her zaman çok keyifli. Türü ne olursa olsun canlı performanslar her zaman çok kıymetli. Burada canlı müziğin yanında çok güzel bir atmosfer var. Herkes buraya gelmiş ve piknik yapar gibi müzik dinleyebiliyor. Hem çok güzel bir sahne hem çok güzel bir içerik. Çimenlerin üzerinde çok keyifli bir anı paylaşıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkürler' ifadelerini kullandı.'ORKESTRA EŞLİĞİNDE FİLM İZLEYECEĞİMİZ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM'Arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe gelen Uğur Can Olmuş, 'Burada çok güzel bir atmosfer var, çok keyifli. Orkestra eşliğinde film izleyeceğiz, çok heyecanlıyım. Birkaç yerde bu tarz etkinlikler görüp kıskanıyordum, Kadıköy'de de oldu, muradıma erdim' dedi.Çok güzel bir ortamda bulunduklarını ifade eden Pınar Yılmaz ise, 'Böyle bir sinemanın filarmoni orkestrasıyla birlikte sunulması bizi çok heyecanlandırdı. Etraf cıvıl cıvıl. Başlama saatine yakın geldik ama öncesinde de insanları gördük, herkes çok mutluydu' şeklinde konuştu.'KADIKÖY MUTLU, BİZ MUTLU?,Kadıköylülerin mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini kaydeden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, etkinlikle ilgili şunları söyledi'Bu ilk gösterimiz özelliği olan bir gösterim. Charlie Chaplin'in Yumurcak filmini canlı orkestra eşliğinde izleteceğiz, dinleteceğiz. Bunların devamı da olacak. Türk filmleri de yayınlayacağız. Daha sonra caz ve sahaf festivali olacak. Önümüzdeki yıl bu etkinliği biraz daha geliştireceğiz. Kitap fuarını bu etkinlikle birleştirip büyüteceğiz. Daha güzel etkinliklerle Kadıköylünün karşısına çıkmayı hedefliyoruz.''7 GECE BOYUNCA 7 ÜLKEDEN FİLM'Kalamış Parkı'nda 22-28 Temmuz tarihleri arasında Yıldızlar Altında Sinema Haftası için kurulacak dev perdede 7 gece boyunca 7 ülkeden 7 filmin gösterimi yapılacak. Her akşam 21.00'de başlayacak olan gösterimlerde İtalya'dan Giuseppe Tornatore'nin Cennet Sineması, Arjantin'den Fernando Solanas'ın Tangolar ve Gardel'in Sürgünü, Fransa'dan Jacques Demy'nin Cherbourg Şemsiyeleri, Çin'den Wong Kar-Wai'nin Aşk Zamanı, Tunus'tan Selma Baccar'ın Kadınlar Koğuşu ve Türkiye'den Başar Sabuncu'nun Zengin Mutfağı filmleri izleyicilerle buluşacak.