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Charlie Hebdo davası: 2 Türk mahkemeye çıkarılacak

Paris'teki mizah dergisi Charlie Hebdo saldırısını gerçekleştiren teröristlere 'silah temin etmekle suçlanan' Metin Karasular ve Ali Rıza Polat 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren Paris Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

22.08.2019 14:00 Charlie Hebdo davası: 2 Türk mahkemeye çıkarılacak

Paris'teki mizah dergisi Charlie Hebdo saldırısını gerçekleştiren saldırganlara 'silah temin etmekle suçlanan' Metin Karasular ve Ali Rıza Polat 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren Paris Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Teröristlere binlerce euroluk lojistik destek ve silah tedarik ettikleri iddia edilen zanlılar 10 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılabilir.

2015 yılında 17 kişinin ölümüne neden olan Charlie Hebdo ve sonrasında yaşanan saldırıların hayata geçirilmesine, farklı alanlarda ve düzeylerde yardımcı olmakla suçlanan toplam 14 kişi hakim karşısına çıkarılacak. Duruşmaya çıkacak 14 kişi arasında bulunan Metin Karasular ve Ali Rıza Polat'ın saldırganlara silah tedarik etme konusunda önemli bir rol üstlendiği öne sürülüyor.

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Charlie Hebdo, Rıza Polat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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