Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie Bombshell filminde buluştu!

Sinemaseverlerin merakla beklediği Bombshell filminden ilk fragman geldi. Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie'nin yer aldığı proje 20 Aralık'ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Bombshell filmi oyuncu kadrosu…

BOMBSHELL FİLMİ KONUSU

Amerikalı medya patronu ve siyasetçi Roger Ailes, Fox News'in kadın personellerine uyguladığı tacizi ve Ailes'in çöküş sürecini ele alan filmde Charlize Theron, Fox'tan NBC'e geçiş yapan haber sunucusu Megyn Kelly'i, Nicole Kidman, televizyon yorumcusu Gretchen Carlson'ı ve Margot Robbie de kurgusal Fox News yapımcısı Kayla Pospisil'i canlandırıyor.

ROGER AİLES OLAYLARIN ARDINDAN ÖLDÜ

Filmde Nicole Kidman'ın hayat verdiği Gretchen Carlson, 2016 yılında, Ailes'ın senelerce sürdürdüğü tacizlerini ilk açıklayan isim oldu. Temmuz ayında Fox News içinde birçok olay yaşandı ve art arda kadın çalışanların tacize uğradıklarını açıklamasıyla Ailes, şirketten ayrılmayı ya da kovulmayı seçmeye zorlandı. Sonuç olarak görevinden istifa eden CEO, olaylardan 1 yıl sonra da Florida'daki evinde düşerek ağır yaralandı, buna bağlı olarak da 77 yaşında öldü.

OYUNCU KADROSU

Biyografik yapımda, kadın çalışanlarına yıllarca uyguladığı cinsel tacizlerin ortaya çıkmasıyla birlikte kovulan Fox News CEO'su Roger Ailes'a ise John Lithgow hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Allison Janney, Alice Eve, Kate McKinnon, Connie Britton, Alanna Ubach, Malcolm McDowell, Mark Duplass ve Stephen Root gibi isimler yer alıyor.

BOMBSHELL NE ZAMAN?

ABD'de 20 Aralık 2019'da vizyona girecek olan Bombshell'in, Türkiye'deki vizyon tarihi henüz belli değil.