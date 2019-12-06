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Charlize Theron: Rol için birlikte olmadım

Hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle kariyeri yerle bir olan yapımcı Harvey Weinstein, ünlü Hollywood oyuncusu Charlize Theron'un rol için kendisiyle birlikte olduğunu iddia etmişti. İddialara ünlü oyuncudan yalanlama geldi.

06.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:28Charlize Theron: Rol için birlikte olmadım

'da iki yıl önce ortaya çıkan Harvey Weinstein skandalının etkileri dinmek bilmiyor. Hakkındaki taciz suçlamaları nedeniyle kariyeri yerle bir olan yapımcı Weinstein'a bir karşı hareket de Charlize Theron'dan geldi.

44 yaşındaki Theron kendisi ve meslektaşı Renee Zellweger hakkında "rol bulmak için benimle birlikte oldular" iddialarını ortaya atan Weinstein'e ateş püskürdü. Theron, yapımcının yalan söylediğini dile getirerek ne kendisinin ne de meslektaşı Zellweger'in onunla birlikte olmadığını söyledi.

"KADINLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRÜYOR"

Harvey Weinstein'e yalancı yakıştırması yapan Theron, New York Times'a verdiği röportajda, yapımcının, kadınları birbirine düşürdüğünü iddia etti.

Theron açıklamasına, "Söylediklerinden biri; Renée ve benim iş bulmak için onunla yattığımız yönündeydi. Hiçbir sınır tanımıyordu. Cinsel tacizlerde bile bizi karşı karşıya getirirdi" şeklinde devam etti.

Öte yandan Renee Zellweger'ın sözcüsü de Weinstein'in bu iddiaları ortaya atarak saçmaladığını söyledi.


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