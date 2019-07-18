Chatter Filmi

Martin Takagi, İç Güvenlik Bakanlığı’nda çalışan bir ajandır. İnternet trafiğini kontrol etmekle görevli olan Martin, bir gün Los Angeles’ta bulunun bir adam ve adamın Londra’da bulunan eşinin görüntülü sohbetine tanık olur. Çiftin sohbetini takip etmeye başlayan ajan, bir süre sonra adam ve kadının evlerinde bir takım tuhaf olayların yaşandığına şahit olur.Yönetmen:
Matthew SolomonSenaryo:
Matthew Solomon, Joshua Carl Allen, Jeremy FoxOyuncular:
Richard Hatch, Alison Haislip, Brady Smith, Sarena Khan, Tohoru Masamune, P.J. Marshall, Laura Niles, Ashley Palmer, Pete Capella, Derrick Redford, Clementine Heath, Sadie Ella Solomon, Fiona Hardingham, Christina Alexandra, Joshua Carl Allen, Jordan AncelFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
ChatterYapımcı Firma:
Kung Fu Man FilmsYapım Yılı:
2015Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
81 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
20.12.2019Chatter Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.