18.07.2019 11:54
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Chatter Filmi

Chatter Filmi

Chatter filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Chatter filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Martin Takagi, İç Güvenlik Bakanlığı’nda çalışan bir ajandır. İnternet trafiğini kontrol etmekle görevli olan Martin, bir gün Los Angeles’ta bulunun bir adam ve adamın Londra’da bulunan eşinin görüntülü sohbetine tanık olur. Çiftin sohbetini takip etmeye başlayan ajan, bir süre sonra adam ve kadının evlerinde bir takım tuhaf olayların yaşandığına şahit olur.


Yönetmen: Matthew Solomon
Senaryo: Matthew Solomon, Joshua Carl Allen, Jeremy Fox
Oyuncular: Richard Hatch, Alison Haislip, Brady Smith, Sarena Khan, Tohoru Masamune, P.J. Marshall, Laura Niles, Ashley Palmer, Pete Capella, Derrick Redford, Clementine Heath, Sadie Ella Solomon, Fiona Hardingham, Christina Alexandra, Joshua Carl Allen, Jordan Ancel
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Chatter
Yapımcı Firma: Kung Fu Man Films
Yapım Yılı: 2015
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 81 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 20.12.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Los Angeles, Londra, Sinema

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