Chatter Filmi

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Martin Takagi, İç Güvenlik Bakanlığı’nda çalışan bir ajandır. İnternet trafiğini kontrol etmekle görevli olan Martin, bir gün Los Angeles’ta bulunun bir adam ve adamın Londra’da bulunan eşinin görüntülü sohbetine tanık olur. Çiftin sohbetini takip etmeye başlayan ajan, bir süre sonra adam ve kadının evlerinde bir takım tuhaf olayların yaşandığına şahit olur.Matthew SolomonMatthew Solomon, Joshua Carl Allen, Jeremy FoxRichard Hatch, Alison Haislip, Brady Smith, Sarena Khan, Tohoru Masamune, P.J. Marshall, Laura Niles, Ashley Palmer, Pete Capella, Derrick Redford, Clementine Heath, Sadie Ella Solomon, Fiona Hardingham, Christina Alexandra, Joshua Carl Allen, Jordan AncelDramaChatterKung Fu Man Films2015ABDİngilizce81 dk.CJ Entertainment Turkey20.12.2019